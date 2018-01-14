فارس ضمن اهتمامات السيدة العجوز

يسعى نادي جوفنتوس الإيطالي، الدخول في مفاوضات مع إدارة هيلاس فيرونا، قصد الظفر بخدمات الدولي الجزائري محمد سليم فارس.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن مسؤولي اليوفي، يرون في سليم فارس (21 عاما)، الإضافة اللازمة للفيرق في هذا الميركاتو.

وأضاف ذات الموقع أن فارس، طالب وكلاء أعماله برغبته في تغيير الأجواء هذا الموسم، واللإنتقال لأحد الفرق الكبرى في الكالتشيو.

ويرى مسؤولو السيدة العجوز، أن محمد فارس، هو خليفة فوزي غولام، في المستقبل القريب، كأحسن ظهير أيسر في إيطاليا.

وحال تعاقد جوفنتوس، مع فارس، هذا الميركاتو، فلن يمانعو في إبقائه في فيرونا، على شكل إعارة إلى نهاية الموسم.