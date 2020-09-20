فارس في قمة الغضب ويُهدد لازيو

عبّر الدولي الجزائري محمد فارس، عن غضبه الشديد من نادي لازيو روما بسبب عدم الإعلان الرسمي لصفقة إنتقاله لهذا الأخير.

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية، بأن الظهير الأيسر، لا يفهم السبب الذي يدفع إدارة “اللازيالي”، لعدم ترسيم الأمور بشأنه لحد الساعة.

وقام مُحارب الصحراء، بإعلام إدراة الرئيس لوليتو، بضرورة التحرك وحسم الأمور، وإلا فإنه لن يتردد في البحث عن وجهة جديدة.

يُذكر بأن بطل إفريقيا، كان قد خضع للفحوصات الطبية مع الأزرق السماوي، يوم الأربعاء الماضي، والنتائج كانت مُطمئنة بالنسبة له.