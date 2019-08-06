“فارس” مطلوب من عملاق “الكالتشيو”

يتواجد الدولي الجزائري محمد سليم فارس على رادار أحد عمالقة إيطاليا، وفقا لما كشفه مُدربه في نادي “سبال”، اليوم الثلاثاء.

وصرّح “سامبليسي” قائلا :”هناك إنتر ميلان وأتالانتا الراغبين في ضمه”.

وجاءت هذه التصريحات لجريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” مُفاجأة للجميع، بإعتبار أن إهتمام “النيراتزوري” بالظهير الأيسر، لم ينشر على الساحة تماما.

يُشار بأن مُدافع المنتخب الوطني كان في مُفاوضات مُتقدمة مع “تورينو”، والذي يُحاول خطفه قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي إنتظار تفاصيل جديدة، سيكون إنتقال صاحب الـ23 عاما لـ”الأفاعي”، قفزة نوعية في مسيرته الإحترافية.

يُشار بأن “فارس” لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع فريقه الحالي “سبال”، يستمر الى غاية جوان من سنة 2021.