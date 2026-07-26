فارس نشاط يغادر البطولة الوطنية ويلتحق بالدوري المصري

رسّم المدافع الجزائري، فارس نشاط، التحاقه بالدوري المصري، من بوابة نادي غزل المحلة، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة نادي غزل المحلة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها مع فارس نشاط، لمدة موسمين.

كما أوضح مسؤولي النادي المصري، بأن حسمهم صفقة اللاعب الأسبق لشبيبة القبائل، جاء بعد منافسة حادة مع عدة أندية جزائرية، وعربية.

يذكر أن الظهير الأيمن فارس نشاط (25 عاما)، فسخ في الميركاتو الصيفي الجاري، عقده مع شبيبة القبائل، قبل انتقاله لنادي غزل المحلة المصري.