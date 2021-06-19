فارس يتجه لمغادرة لازيو وثلاثة أندية تسعى لضمه

يتجه الدولي الجزائري، محمد فارس لتغيير الأجواء في الميركاتو الصيفي الجاري، بمغادرة ناديه لازيو الإيطالي.

وكشفت وسائل إعلام ايطالية، عن رغبة فارس، في تغيير الأجواء هذا الصيف، بعد موسمه الأول في نادي لازيو الإيطالي.

ويأتي هذا القرار، بالنظر لعدم دخول الدولي الجزائري، ضمن مخططات مدربه الجديد ماورييو ساري، الذي خلف سيمون انزاغي على رأس العارضة الفنية لنادي لازيو.

وأوضحت ذات المصادر، أن محمد فارس (25 عاما)، يتواجد محل اهتمام ثلاثة أندية ايطالية، على غرار كل من تورينو، كالياري، وفيورنتينا.