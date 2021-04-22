فارس يتلقى هزيمة مُدوية في مُباراته 100 في الكالتشيو

تلقى سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “محمد سليم فارس” هزيمة مُدوية رفقة فريقه “لازيو روما” بمُناسبة مُباراته 100 في الكالتشيو.

الظهير الأيسر الجزائري شارك أساسيا مع لازيو ضد مُضيفه نابولي في لقاء الجولة ال32 من الدوري الإيطالي والذي انتهى بفوز الأخير ب5-2.

اللقاء الذي جرى بملعب “دييغو أرماندو مارادونا” وغادره فارس في الدقيقة ال65 هو الرقم 100 في تاريخ مُشاركاته في السيريا 1.

وبوصوله لهذا الرقم أصبح فارس 5 أكثر لاعب جزائري مُشاركة في الدوري الإيطالي خلف سفير تايدر 162 لقاء. فوزي غولام 146 لقاء. عبد القادر غزال 128 لقاء وجمال مصباح 112 لقاء.