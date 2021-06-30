فارس يدخل قائمة اهتمامات نادي تورينو

يتواجد الدولي الجزائري محمد فارس لاعب لازيو الإيطالي، ضمن قائمة اهتمامات نادي تورينو، الساعي لتدعيم تشكيلته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت وسائل إعلام ايطالية، أن المدير الرياضي لنادي تورينو، دافيد فيناتي، جد مهتم بخدمات فارس، لمعرفته الشخصية بإمكانياته، كونهما كان سويا في نادي سبال.

ويسعى نادي تورينو، لاستغلال رغبة لازيو، في التخلي عن خدمات لاعبها الجزائري، من أجل اقناع هذا الأخير في الانضمام لتورينو.

يذكر أن محمد فارس (25 عاما)، يتواجد أيضا ضمن قائمة اهتمامات نادي كالياري، ما سيشعل الصراع مع نادي تورينو.