فارس يدخل مفكرة فيورنتينا

الرياضة
  • -
  • 0
فارس يدخل مفكرة فيورنتينا
بقلم كريم.تيغرمت

يتواجد الدولي الجزائري، محمد فارس، لاعب نادي سبال الإيطالي، ضمن قائمة اهتمامات نادي فيورونتينا، تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “سبورت ايطاليا”، أن مسؤولي نادي فيورنتينا، مهتمين بخدمات مدافع الخضر، لتعزيز خطهم الدفاعي تحسبا للموسم المقبل.

وفي حال استقرار إدارة الفيولا، على انتداب فارس، سيكون عليها تقديم عرض مغر، لقطع الطريق على الأندية الأخرى المهتمة بخدماته على غرار لازيو، ونابولي.

يذكر أن محمد فارس، على بعد خطوة، من الانضمام لنادي انتر ميلان، الصيف الماضي، لولا الإصبة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=804222

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com