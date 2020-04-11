فارس يدخل مفكرة فيورنتينا

يتواجد الدولي الجزائري، محمد فارس، لاعب نادي سبال الإيطالي، ضمن قائمة اهتمامات نادي فيورونتينا، تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “سبورت ايطاليا”، أن مسؤولي نادي فيورنتينا، مهتمين بخدمات مدافع الخضر، لتعزيز خطهم الدفاعي تحسبا للموسم المقبل.

وفي حال استقرار إدارة الفيولا، على انتداب فارس، سيكون عليها تقديم عرض مغر، لقطع الطريق على الأندية الأخرى المهتمة بخدماته على غرار لازيو، ونابولي.

يذكر أن محمد فارس، على بعد خطوة، من الانضمام لنادي انتر ميلان، الصيف الماضي، لولا الإصبة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة.