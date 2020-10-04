فارس يسجل أول ظهور له في قائمة لازيو

الرياضة
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فارس يسجل أول ظهور له في قائمة لازيو
بقلم كريم تيغرمت

تلقى الدولي الجزائري محمد فارس استدعاء من مدربه الجديد سيميوني انزاغي، للمشاركة في مباراة ناديه الجديد لازيو أمام إنتر ميلان.

وكشف نادي لازيو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة، والتي تواجد ضمنها اسم محمد فارس.

وكان المدرب انزاغي، قد كشف أمس السبت، أن الدولي الجزائري، سيبدأ هذه المواجهة من على دكة البدلاء، كونه يعاني نقص في الجانب البدني.

يذكر أن محمد فارس، انضم لنادي لازيو الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادما من نادي سبال.


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