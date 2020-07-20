فارس يسقط رفقة سبال إلى “السيري ب”

ترسم أمس الأحد، سقوط نادي سبال الإيطالي، الذي يلعب له الدولي الجزائري محمد فارس، إلى “السيري ب” الإيطالية، بعد هزيمتهم أمام بريشيا.

وغاب محمد فارس، عن هذه المباراة التي خسرها فريقه سبال، بنتيجة 2-1، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل أسابيع، ولازال يعاني منها.

وبعد هذه الهزيمة، يتذيل الدولي الجزائري، وناديه جدول ترتيب “السيري أ”، في المركز الأخير برصيد 19 نقطة فقط، مرسما نزوله “لسيري ب” بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن محمد فارس يحظى باهتمام العديد من أندية السيري أ، على غرار فيورنتينا، تورينو، إلا أنه لازال مرتبطا بعقد مع سبال إلى غاية 2022.