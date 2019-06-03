فارس يشعل الصراع بين إنزاغي وأنشيلوتي

يتواجد الدولي الجزائري محمد فارس، مدافع نادي سبال الإيطالي، محل إهتمام عديد الأندية الإيطالية، الساعية للظفر بخدماته تحسبا للموسم المقبل.

وحسب الصحافة الإيطالية، أبدى مدرب نادي لازيو الإيطالي، سيميوني إنزاغي، إهتمامه بخدمات محمد فارس، ورغبته في ضمه للأزرق السماوي، تحسبا للموسم المقبل.

وأعجب إنزاغي، بقدرة فارس، في شغل عدة مناصب على الجهة اليسرى، ما دفعه للضغط على إدارة لازيو، لإتمام الصفقة في أقرب الآجال.

وبهذا يكون المدرب إنزاغي، وإدارة ناديه لازيو، قد أشعلو الصراع مع كارلو أنشيلوتي، وإدارة نابولي، التي كانت السباقة لإبداء اهتامها بخدمات مدافع الخضر.

يذكر أن محمد فارس (23 عاما)، حقق موسم جيد رفقة ناديه سبال، ضمن السيري “أ” الإيطالية، أين شارك في 35 مباراة، وسجل 3 أهداف.