فارس يعود لتشكيلة لازيو ويسقط بثلاثية أمام اليوفي

شارك الدولي الجزائري محمد فارس في المواجهة التي جمعت ناديه لازيو، بفريق جوفنتوس، واليت انتهت بفوز هذا الأخير بنتيجة 3-1.

وشهدت هذه المواجهة، التي جمعت الفريقين، أمس السبت، على ملعب اليوفي، عودة محمد فارس، إلى التشكيلة الأساسية لناديه لازيو.

وجاءت عودة الدولي الجزائري للتشكيلة الأساسية لناديه، بعد غايبه عنها منذ شهر نوفمبر الماضي، لعدم دخوله في مخططات مدربه انزاغي.

وشارك الدولي الجزائري، في كامل أطوار هذا اللقاء، إلا أنه عجز رفقة زملائه، في صد هجمات اليوفي، ما كبدهم خسارة اللقاء بنتيجة 3-1.