فارس يغادر لازيو باتجاه هذا الفريق الجديد

إنتقل اللاعب الدولي الجزائري “محمد فارس” إلى صفوف نادي جنوى الإيطالي، على سبيل الإعارة من نادي لازيو الذي إنضم إلى صفوفه الصيف الماضي

وواجه اللاعب محمد فارس صعوبة كبيرة في التأقلم مع نادي لازيو الإيطالي بعدما شارك في 12 مباراة فقط كأساسي الموسم الماضي

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