فارس يقترب من العودة إلى الميادين

الرياضة
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فارس يقترب من العودة إلى الميادين
بقلم كريم.تيغرمت

يقترب الدولي الجزائري محمد فارس، لاعب نادي سبال الإيطالي، من العودة إلى الميادين، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونقل موقع “فوتبال ايطاليا”، تصريحات لاعب نادي سبال، سيمون ميسيرلو، خلال ندوة صحفية، والذي أكد أن زميلبه محمد فارس، يقترب من العودة للميادين.

وكشف متوسط ميدان نادي سبال، أن الفريق افتقد خدمات زميلهم الدولي الجزائري، بداية هذا الموسم، ما أثر على نتائج الفريق.

يذكر أن محمد فارس تعرض لإصابة على مستوى الركبة، خلال التحضيرات الصيفية لناديه، ما جعله يغيب عن الميادين منذ انطلاق الموسم الجاري.


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