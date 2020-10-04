فارس يكتفي بالتعادل في أول مشاركة له مع لازيو

اكتفى الدولي الجزائري محمد فارس بنتيجة التعادل، في أول مباراة يشارك فيها رفقة ناديه الجديد لازيو خلال مواجهتهم لنادي إنترميلان.

ودخل محمد فارس، في هذه المباراة، بديلا لزميله آدم مارويسيتش، انطلاقا من الدقيقة الـ33، أين كانت النتيجة 1-0 لصالح الإنتر.

وبعد مرور أربعة دقائق فقط من دخوله في المباراة، وبالضبط في الدقيقة الـ37، تلقى الدولي الجزائري، البطاقة الصفراء.

وظهر على فارس، النقص البدني، رغم محاولته تقديم الإضافة لناديه لازيو، الذي تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 55، عن طريق سافيتش.

ومنح موقع “هوسكورد” العالمي، علامة 6.4، لمحمد فارس، نظير آدائه في هذه المباراة، التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.