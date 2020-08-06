فارس يمنح الأولوية لروما على حساب تورينو وفيورنتينا

يتواجد نادي لازيو روما الإيطالي، في أحسن رواق لإتمام صفقة الدولي الجزائري محمد فارس، لاعب نادس سبال.

وكشفت وسائل إعلامية إيطالية، أن محمد فارس، مهتم أكثر بعرض نادي لازيو، مقارنة بناديي تورينو، وفيورنتيا.

ويمنح الدولي الجزائر، الأولوية لنادي روما، بالنظر لطريقة اللعب التي ينتهجها المدرب انزاغي، والتي تمنح حرية أكبر في اللعب.

ومن جهة أخرى، يفضل محمد فارس، الاتنتقال لنادي روما، كون هذا الأخير ضمن مشاركته الموسم المقبل قي رابة أبطال أوروبا.

ويبقى القرار الأخير، بخصوص مستقبل سعيد بن رحمة، بيد إدارة ناديه سبال، في حال اقتناعها بعرض نادي لازيو روما، مقارنة بعروض باقي الأندية.