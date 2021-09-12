فارس ينصب نفسه رجل المباراة في أول ظهور له مع جنوة

حقق الدولي الجزائري محمد فارس بداية جد موفقة مع ناديه الجديد جنوة الإيطالي، أين نصب نفسه رجال المباراة التي دجمعتهم اليوم الأحد بنادي كالياري.

وشارك محمد فارس، بديلا ضمن تشكيلة ناديه جنوة، مع بداية الشوط الثاني، أين كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدفين.

ونجح الدولي الجزائري، في قلب الطاولة على كالياري، من خلال تسجيله لثنائية، ما جعله يحضى بأفضل تنقيط (8.5)، وينال لقب رجل المباراة.

يذكر أن محمد فارس، انضم في الميركاتو الصفي المنصرم إلى نادي جنوة الإيطالي، قادما من من فريق لازيو روما.