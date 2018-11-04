فارس يُصاب ويضع بلماضي في ورطة

غاب النجم الدولي الجزائري محمد فارس عن تشكيلة فريقه “سبال” التي واجهت “لازيو” أمسية اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وكشفت الصحافة المقربة من فريق “سبال” أن الظهير الأيسر للخضر تعرض لإصابة في التدريبات جعلت مُدربه يُفضل عدم المغامرة به.

في اللقاء الذي جرى بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية “روما” وإنتهى بفوز “النسور” برباعية كاملة لهدف وحيد.

ولم يكشف النادي الإيطالي عن مدة غياب “فارس” ما يجعل الناخب الوطني جمال بلماضي تحت الضغط خاصة وأنه لا يملك ظهير أيسر آخر في ظل غياب فوزي غولام أيضا.