“فارماسيان” متورط في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بعين تموشنت

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات، في عين تموشنت، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان ذات الجهة الأمنية، تم هذا بالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي.

وحيث أسفرت العملية عن حجز 34 ألف قرص مهلوس، وتوقيف ثلاثة أشخاص من بينهم صيدلي.

العملية جاءت نتيجة للمخطط الأمني الخاص بشهر رمضان والمسطر من طرف مصالح أمن ولاية عين تموشنت.

ويرمي لتضييق الخناق على مروجي هاته المؤثرات العقلية في وسط الشباب.

وتم استغلال معلومات وردت للمصلحة، تفيد بأن إحدى الصيدليات المتواجدة بمدينة عين تموشنت.

وتقوم هذه الأخيرة بتموين تجار المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بالأقراص المهلوسة.

والذين يقومون بإعادة بيعها وترويجها في أوساط الشباب بالأحياء الشعبية بمدينة عين تموشنت.

وعليه وبعد وضع الصيدلية تحت المراقبة العينية، تمت ملاحظة شخص مشبوه يتوقف بسيارة من رونو كليو ويدخل الصيدلية.

ليخرج بعد فترة وبحوزته كيسين بلاستيكيين، وعلى الفور تم إخطار عناصر الشرطة المقحمين في التشكيل من أجل توقيف المركبة.

إلا إن صاحبها رفض الامتثال لإنذار التوقف، مع شروعه في التخلص من الكيسين، اين تم العثور بداخلهما على 2400 قرص

وبعد استصدار إذن بالتفتيش للصيدلية، صادر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تم توقيف المشتبه فيهم.

وعُثر بالصيدلية على باقي الكمية، وتبين أنها لا تتوفر على فواتير ليكون المجموع 34000 قرص مهلوس، 157 قارورة بها سائل.

ويتعلق الأمر بالمدعو 01/ض م 23 سنة، والمدعو 02/ف ب 44 سنة، والمدعو 03/ط أ 22 سنة.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع.