فاروق دهيلي: “سنخوض مباراتنا أمام ايطاليا بهدف تحقيق الفوز”

شدد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، فاروق دهيلي، على ظرورة تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة من بطولة العالم، والتي ستجمعهم بمنتخب ايطاليا.

وقال دهيلي، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “مباراة ايطاليا ستكون صعبة، وفي هذه المرحلة من المنافسة علينا الفوز بمبارياتنا”.

كما أضاف: “الفريق في تركيز تام، عملنا بجهد كبير، أين قمنا بمعاينة عدة فيديوات، وصححنا بعض الأخطاء”.

وتابع مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد: “سنركز على الفوز بالصراعات الثنائية سواء في الدفاع او الهجوم”.

وتابع فاروق دهيلي: “أتمنى أن يكون الجميع في أتم تركيزه، وأن يكونكون حاضرين ذهنيا، ومنظبطين تكتيكيا”.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد، يواجه أمسية اليوم الخميس، منتخب ايطاليا، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة العالم لكرة اليد الجارية بالدانمارك.