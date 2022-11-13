فاروق عاشور: وفاة 175 شخصا إختناقا بالغاز و97 غريقا السنة الفارطة

قال المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور، إن الحملة الوطنية التحسيسية حول الأخطار المتعلقة بموسم الشتاء متواصلة. لا سيما فيما يتعلق بتوعية المواطنين بمخاطر الإختناق بغاز أحادي الكربون.

وأضاف عاشور خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” على القناة الثانية. أن الحملة التحسيسية تضمنت أبوابا مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية. وقوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات، القرى والمداشر. إلى جانب استعمال منصات التواصل الاجتماعي في إطار الإعلام الجواري. مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرى إنقاذ وإسعاف 3617 شخص تعرضوا للاختناق و التسمم بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون خلال السنة الماضية مع تسجيل 175 حالة وفاة.

وأشار فاروق إلى أن معظم حالات الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغازات هي ناتجة عن خلل في الوقاية من حيث تطبيق شروط السلامة والأمن. وبصفة عامة تكمن هذه الأخطاء بشكل أساسي في عدم وجود أو غياب عملية تهوية صحيحة ودائمة داخل المنازل. عدم مطابقة أجهزة التدفئة. كما هي نتيجة لسوء تركيب واستغلال مختلف الأجهزة من قبل أشخاص غير مؤهلين.

كما أضاف ذات المتحدث، أن الحملة ستعمل على إستوعاب السلوك الإيجابي الذي سيسمح بدون شك من رفع قدرات المواطن في مجال السلامة و حماية نفسه من الأخطار. وتفادي الأضرار التي يمكن أن تحدث. مشيرا إلى أن هذه الحملة سوف تتواصل طيلة موسم الشتاء من خلال البرامج التحسيسية المبرمجة بمساعدة المجتمع المدني و الجمعيات .

و فيما يخص حالات الغرق في المسطحات المائية “البرك و السدود و الأودية” خلال الصائفة الماضية. كشف فاروق عاشور، عن تسجيل 97 حالة غرق على المستوى الوطني. مبرزا أن فئة الأطفال والمراهقين تمثل أعلى نسبة من ضحايا هذه الحوادث المأسوية.

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