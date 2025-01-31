فارينسي يعلن رحيل مهدي مرغم صوب اتحاد العاصمة

أعلن نادي سبورتينغ فارينسي البرتغالي، اليوم الجمعة، مغادرة لاعب الجزائري مهدي مرغم صوب نادي اتحاد العاصمة، بينما لم يكشف عن تفاصيل العقد.

وكشف نادي فارينسي البرتغالي، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه وافق على تسريح اللاعب بشكل نهائي.

وودعت إدارة النادي البرتغالي اللاعب الجزائري مهدي مرغم، متمنية له التوفيق في مشواره الكروي الجديد في منافسة البطولة المحترفة. في انتظار تقديم إدارة الرئيس عثمان سحبان، اللاعب لوسائل الإعلام.

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