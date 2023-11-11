فاريولي يتحدث عن أول ظهور أساسي لبوعناني هذا الموسم

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، فرانشيسكو فاريولي، عن اقحام لاعبه الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني أساسياً لأول مرة بمناسبة مواجهة مونبيليي برسم الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وصرّح فاريولي لوسائل الإعلام بعد نهاية المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومواصلة نادي النسور تصدر “الليغ 1″:”بوعناني استحق فرصته”.

وأضاف فاريولي:”كُنت أرغب في منحه بعض الوقت للعب منذ عدة أسابيع، ونظرا لديناميكية المواجهات السابقة كان من الصعب إشراكه أساسيا مع الفريق”.

وتابع المتحدث: “بوعناني استغل الفرص وحضر بشكل جيد لخوض مباراة كاملة، قد قدّم مباراة جيدة على المستويين الهجومي والدفاعي. مازلت راضيا عن اختياري وخاصة عن الأداء الذي قدمه اللاعب”.

للإشارة، شارك جناح الخضر بوعناني في مواجهة فريقه نيس أمام مونبيليه 60 دقيقة ونال تنقيطا جيدا يقدر بـ7.1.