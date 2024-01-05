فاريولي يتحدث عن مستقبل عطال مع نيس عقب الحكم الصادر في حقه

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، فرانسيسكو فاريولي، عن مستقبل لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال مع الفريق، عقب الحكم الصادر في حقه من القضاء الفرنسي.

ونقل صحيفة “أونز مونديال”، تصريحات فاريولي، أين قال: “عطال لازال مرتبطا بعقد مع الفريق، وهو يشارك حاليا في نهائيات أمم إفريقيا”.

كما أضاف مدرب نيس: “سيعود ليكون جزءا من المجموعة، وسنرى ما هي التطورات التي ستحدث لاحقا عندما يعود”.

يذكر أن القضاء الفرنسي، أدان يوسف عطال، بتهمة التحريض على العنف لدعمه القضية الفلسطينية، وحكم عليه بالحبس موقوف النفاذ لمدة 8 أشهر، وغرامة بقيمة 45 ألف أورو.