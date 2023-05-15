فازية دحلب: فتح أبواب التكوين للشباب في مجال البيئة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن قطاعها مستعد لمرافقة ودعم المجلس الأعلى للشباب، من خلال تعزيز قدرات الشباب في مجال البيئة وفتح أبواب التكوين أمامهم.

واستقبلت الوزيرة، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، الذي كان مرفوقاً بنوابه ورئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة.

وحسب بيان للوزارة، يندرج اللقاء، ضمن تجسيد استراتيجية القطاع في شقها المتعلق بالتحسيس. والاستعانة بالكفاءات الشابة الجزائرية التي تحمل مشاريع وأفكار ابداعية في مجال البيئة والطاقات المتجددة.

وتناول الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق في مختلف المسائل والنشاطات المتعلقة بقضايا البيئة والشباب.

واستمعت الوزيرة في البداية لرئيس المجلس الأعلى للشباب الذي قدم عرضا موجزا عن مسار تأسيس وتنصيب الأجهزة التنظيمية للمجلس.

كما أشار إلى أن المجلس من خلال لجنته المكلفة بالبيئة تعمل على رفع انشغالات الشباب في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة على الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاعها للعمل التشاركي مع مختلف القطاعات للنهوض بقطاع البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المجلس الأعلى للشباب.

مشيرة إلى أن القطاع من خلال مختلف مصالحه مستعد لمرافقة ودعم المجلس من خلال تعزيز قدرات الشباب في مجال البيئة وفتح أبواب التكوين أمامهم.