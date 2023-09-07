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فاز بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.. بلمهدي يهنئ سعد سليم

بقلم ع.ع
فاز بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.. بلمهدي يهنئ سعد سليم
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هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، القارئ سعد سليم، ممثل الجزائر في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43 لفوزه بالرتبة الثانية.

وتحصل القارئ الجزائري سعد سليم على الرتبة الثانية، في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير رواية و دراية، المنعقدة في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 06 سبتمبر 2023، بالمملكة العربية السعودية.

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