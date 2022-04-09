قناة النهار فاسألوا: إفطار الصائمين وفضله بقلم قناة النهار نشر في 09 أفريل 2022 - 09:22 شارك غرِّد أرسل 4 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/MPjS5 اقرأ أيضا أحوال الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 04 أفريل طقس مستقر وأجواء باردة في صبيحة وظهيرة يوم السبت قناة النهار 02 أفريل 🤣 علاش عليا 2 : لي يجي يضـ.ـربو بسقلة وهو ساكت ويحصل في الناس ..قالولو روح أشكي لابوليس قناة النهار 07 أفريل برامج متنوعة تبرز ثراء المطبخ الجزائري قناة النهار 02 أفريل أكل الشوارع: الحوت في تامنفوست قناة النهار 03 أفريل كونك خفيف وأربح معانا..قريبا في رمضان قناة النهار 30 مارس طالع هابط: "أغرب و أول موقف حافلات في العالم يقع في سيدي بلعباس".. شاهد قناة النهار 22 مارس طالع هابط: هبة تضامنية من قبل عمال النظافة من اجل جزائر نظيفة قناة النهار 22 مارس أحوال الطقس: أجواء غائمة جزئيا وإرتفاع طفيف في دراجات الحرارة قناة النهار 05 أفريل صريح جدا: ميزانية شهر رمضان.. مسؤولية تثقل كاهل العائلات في ظل إرتفاع الأسعار قناة النهار 22 مارس