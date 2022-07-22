قناة النهار فاسألوا: إنما تُنصرون بضعفائكم بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2022 - 13:11 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 20 0 فاسألوا: إنما تنصرون بضعفائكم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Fi5TK اقرأ أيضا الرئيس تبون: إتفقنا على إعلان مشترك سيؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الفعال بين الجزائر وإيطاليا قناة النهار 18 جويلية الجزائري شوشار رمزي يحل بالمركز الأخير في سباق 200 سباحة متنوعة قناة النهار 03 جويلية طالع هابط: محلات بورقلة أصبحت سوق للمخدرات وبئر إرتوازي بالأغواط حير الجميع قناة النهار 19 جويلية المسيلة: تكريم صاحبة المرتبة الأولى ولائيا في شهادة البكالوريا بمنزلها العائلي في عين الخضراء قناة النهار 18 جويلية عبد المالك لهولو يحقق برونزية سباق 400 متر حواجز قناة النهار 01 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: الشعراوي كان بالنسبة لي الأب الحاني والقلب الطيب قناة النهار 13 جويلية تبسة: إنطلاق أكبر عملية لرفع قرابة 600 طن من مخلفات أضاحي العيد قناة النهار 10 جويلية بجاية : استغلال رمال وادي الصومام يهدد المستثمرات الفلاحية بالقصر وأميزو قناة النهار 20 جويلية "رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الكاف "موتسيبي قناة النهار 17 جويلية علي شعباني: ظروف عودة الحجاج من البقاع المقدسة جيدة..وآخر رحلة 2 أوت القادم قناة النهار 15 جويلية