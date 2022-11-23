قناة النهار فاسألوا : استحباب الدعاء أدبار الصلوات بقلم قناة النهار نشر في 23 نوفمبر 2022 - 09:59 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 68 0 فاسألوا : استحباب الدعاء أدبار الصلوات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kqUj3 اقرأ أيضا الرئيس تبون يلتقي برئيس الوزراء الهواندي و الرئيس البلغاري على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ قناة النهار 07 نوفمبر رئـيـس الجـمهـورية : قـررنا إلـغـاء فـوائـد الـمديونية مع كوبا وتأجـيـلها إلى حين قناة النهار 17 نوفمبر ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر نقص في ورشات الصيانة وسط إنتشار واسع لإستخدام الدراجات النارية بعين تموشنت قناة النهار 12 نوفمبر رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر ترندينغ: إشاعة إعتناق دروغبا للإسلام تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتمثال ساديو ماني يثير الجدل قناة النهار 08 نوفمبر عدالة: تنفيذ عقوبة الإعـــدام بالجزائر.. بين المطالب الشعبية والقصاص و إستبدال العقوبة قناة النهار 20 نوفمبر 2000 دج و50دج الجديدتين.. جزائريون يبدون إعجابهم قناة النهار 02 نوفمبر " بلايلي يكشف للنهار سبب تراجع مستوى الخضر.."واش راهو خاص في المنتخب؟ قناة النهار 20 نوفمبر إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار قناة النهار 18 نوفمبر