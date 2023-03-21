الوطني فاسألوا : الإجتهاد في رمضان بقلم قناة النهار نشر في 21 مارس 2023 - 09:17 شارك غرِّد أرسل 36 0 فاسألوا : الإجتهاد في رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VWhYm اقرأ أيضا النقل البحري.. تقديم هذه الرحلات الوطني 02 مارس ممارسة الحق النقابي.. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل للمجلس الشعبي الوطني تشرع بدراسة 56 تعديلا مقترحا الوطني 05 مارس لسلامة التلاميذ أمام المدارس.. وزير التربية يأمر بأخذ الحيطة والحذر الوطني 11 مارس المعهد الجزائري للبترول يوقع إتفاقيات تعاون وشراكة في مجالات التكوين بكوت ديفوار الوطني 08 مارس التوقيع على 10 إتفاقيات توأمة بين الجزائر وقطر في التعليم العالي الوطني 13 مارس رئيس الجمهورية يمنح وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عهيد للمجاهدين عبد الله دباغ وعثمان دمارجي الوطني 14 مارس هذه القطاعات التي مسها التعديل الحكومي الوطني 16 مارس وزير الخارجية: الجزائر تولي أهمية كبرى لمسألة الهجرة الوطني 19 مارس تربية المواشي.. رئيس الجمهورية يدعو إلى دراسة إمكانية تغيير السلالات الوطني 28 فيفري 27.7 مليار دينار لتمويل منحة رمضان الوطني 13 مارس