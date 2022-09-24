قناة النهار فاسألوا : الإيثار و المساواة بقلم قناة النهار نشر في 24 سبتمبر 2022 - 10:59 شارك غرِّد أرسل 6 0 فاسألوا : الإيثار و المساواة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Jdhwy اقرأ أيضا عين الدفلى : تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا .. الشيلي وكوت ديفوار قناة النهار 20 سبتمبر الممثل الطيب بن نعيجة يفنّد الإشاعات حول عدم مشاركته في الجزء الرابع من بنت البلاد قناة النهار 23 سبتمبر تسليم وإستلام المهام بين وزير الأشغال العمومية والري ووزير الموارد المائية سابقا قناة النهار 09 سبتمبر ريبورتاج: تطبيق جديد.. أحياء جزائرية بنكهة المدن الذكية قناة النهار 04 سبتمبر سبقاق : هذه الانجازات و الانتصارات لم تأتِ من فراغ..أخلص التهاني على ما بذلتموه من مجهودات قناة النهار 14 سبتمبر تحريات: مشاهد حقيقية لم تشاهدوها من قبل لـ حوادث مخيفة وصادمة..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة قناة النهار 20 سبتمبر الأغواط : العصا التقليدية.. رياضة لإختبار خفة ورشاقة المتنافس قناة النهار 23 سبتمبر رئيسة قسم الإنجليزية بجامعة الجزائر 2 : إقبال كبير للطلبة في اختيار اللغة الانجليزية هذه السنة قناة النهار 05 سبتمبر تعليم عالي: مع انتهاء التسجيلات.. "الإعلام الآلي" و "علوم وتكنولوجيا" الأكثر إقبالا قناة النهار 11 سبتمبر دلال خير / طفلة تتعـ.ـذّب بسبب المرض.. حلمها الوحيد أن تُصبح طبيبة.. ترقبوها قناة النهار 22 سبتمبر