قناة النهار فاسألوا : التحذير من شهادة الزور بقلم قناة النهار نشر في 11 ديسمبر 2022 - 09:07 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 44 0 فاسألوا : التحذير من شهادة الزور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/s30Y8 اقرأ أيضا "والي وهران يُفاجئ 150 طالبا حافظا للقرآن .. "عمرة لكامل الدفعة بشعار طائرة تحفُّها الملائكة قناة النهار 26 نوفمبر صريح جدا: مراقبة الوزن وإتباع الحميات الغذائية.. خارج إهتمامات الجزائريين ! قناة النهار 29 نوفمبر مداهمة حية لمنزل مروجي المخدرات بتلمسان.. كارثة "الكاشيات تتباع في دار وكريدي داير حالة" 😮😮 قناة النهار 26 نوفمبر حسين أشيو: سكالوني يعرف يسير المجموعة والأقوى هو من يلعب قناة النهار 03 ديسمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر "الوزير الأول :"أوجّه نداء للشباب المُبتكر للمساهمة في إنتاج محتويات رقمية وطنية نوعية قناة النهار 07 ديسمبر صيد بحري: رفع حطام 587 سفينة قديمة ومهملة..قصد إعادة بعث نشاط الصيد قناة النهار 07 ديسمبر حسين أشيو: السنغال أثبت اليوم أنه فريق كبير ينقصه قناص فقط قناة النهار 21 نوفمبر العاصمة: وفد إفريقي لمدراء الحماية المدنية في زيارة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل قناة النهار 09 ديسمبر قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار رعدية..التفاصيل قناة النهار 05 ديسمبر