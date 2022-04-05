قناة النهار فاسألوا: الصبر ثمرة الصيام بقلم قناة النهار نشر في 05 أفريل 2022 - 09:07 شارك غرِّد أرسل 47 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/nk1g8 اقرأ أيضا تيارت..تشييع جنازة الشهيد "علي عبد القادر هواري" وسط حضور رسمي وشعبي قناة النهار 21 مارس مهن رمضان : "خبز الدار و بيتزا فوغاس"..مهنة تقليدية يحافظ عليها فيصل من الإندثار قناة النهار 03 أفريل دير النية / بائع محڨور يمدلك باطل زكارة في مول الحانوت .. واش دير !! شوف الجزائري الشّهم قناة النهار 02 أفريل صريح جدا: "ما عنديش الزهر"..أكثر عبارة تصيب الجزائريين بالإحباط قناة النهار 20 مارس فاسألوا: حقوق الجار في الإسلام قناة النهار 28 مارس "شاهد ما قاله محرز عن عدد الاهداف التي سجلها إسلام سليماني.. "كل يوم يقولهالي قناة النهار 25 مارس صريح جدا: جزائريون يفضلون إقتناء ملابس العيد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان تخوفا من غلائها قناة النهار 04 أفريل صب منحة البطالة لأزيد من نصف مليون مستفيد في ظروف جيدة قناة النهار 28 مارس تجارة: أسعار "بودرة حليب الرضع" لم تسلم هي الأخرى من الزيادة قناة النهار 27 مارس منابر السلام: راقبوا قلوبكم في شهر الله قناة النهار 04 أفريل