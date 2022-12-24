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قناة النهار

فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا

بقلم قناة النهار
فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا
فاسألوا
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فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا

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