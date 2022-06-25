قناة النهار فاسألوا: المبيت بمزدلفة بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2022 - 08:50 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 32 0 فاسألوا: المبيت بمزدلفة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/t7UIT اقرأ أيضا تخصيص فضاءات للمراجعة.. متطوعون في خدمة الممتحنين قناة النهار 13 جوان بكالوريا 2022: صدمة وسط تلاميذ شعبة تسيير والإقتصاد والآداب بسبب مادة الرياضيات قناة النهار 13 جوان "مدير التربية للوادي يترحم على والدي التلميذين اللّذين توفيا أمس.." أخصائيون نفسانيون تكفلوا بهم قناة النهار 08 جوان صريح جدا: المواطن الجزائري واللغة الإنجليزية..راكي تڤصري مع واحد "يسبيكي ماشي غير anglais" قناة النهار 24 جوان مصمم شعار الإحتفال بذكرى الإستقلال يكشف معنى رموز وألوان الشارة قناة النهار 10 جوان أسعار الأضاحي هذا العام إبتداء من 40 ألف دينار قناة النهار 04 جوان ربي رزقني بطفل معاق وراجلي رفضو ودار عليا..كيفاش ندير؟ قناة النهار 16 جوان بلعابد : الشروع في تجهيز المؤسسات التربوية باللوحات الإلكترونية بداية من هذه الصائفة قناة النهار 06 جوان كوثر وعلال توجّه رسالة حماسية للرياضيين الجزائريين عبر قناة النهار..لازم نكونو حارين قناة النهار 22 جوان وزير التكوين المهني : نحن نستفيد من كل الخبرات العالمية في مجال البرامج والهندسة البيداغوجية قناة النهار 06 جوان