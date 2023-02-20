قناة النهار فاسألوا: المجتهد مأجور بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 08:15 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 46 0 فاسألوا: المجتهد مأجور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/slKJC اقرأ أيضا حمزة قيطاري .. صوت يصدح بالإنشاد والفن الملتزم قناة النهار 18 فيفري النهار تقف على تجاوزات تتسبب في حوادث الإختناق بالغاز قناة النهار 05 فيفري "سفيان بايزيد :"سنستغل الضغط في الجانب الإيجابي قناة النهار 03 فيفري لأول مرة.. إنشاء ووضع خلية لمتابعة مختلف الأحداث قناة النهار 31 جانفي سوري مقيم بوهران يبكي .."الرئيس تبون زعيم أرسل رجال وطائرات وماسأل عن العقوبات..تحيا الجزائر" قناة النهار 08 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساعدة في عملية الإنقاذ قناة النهار 06 فيفري "موتسيبي : هذه الشان الأكثر نجاحا منذ نشأتها"جماهيريا و تلفزيونيا قناة النهار 04 فيفري "مناصر يعلّق على خسارة المنتخب الجزائري على طريقة ميسي .." كاميرا واوا قناة النهار 05 فيفري باتنة.. لحظة تشييع جثماني الأم وابنتها اللتين توفيتا في زلزال تركيا قناة النهار 11 فيفري شاهد..تساقط كثيف للثلوج بسطيف قناة النهار 10 فيفري