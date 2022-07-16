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قناة النهار

فاسألوا : المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده

بقلم قناة النهار
فاسألوا : المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده
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فاسألوا : المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده

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