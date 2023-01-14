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قناة النهار

فاسألوا : النهي عن إتيان الكهان

بقلم قناة النهار
فاسألوا : النهي عن إتيان الكهان
فاسألوا
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فاسألوا : النهي عن إتيان الكهان

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