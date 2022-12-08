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قناة النهار

فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس

بقلم قناة النهار
فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس
فاسألوا
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فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس

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رابط دائم : https://nhar.tv/ELzpO
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