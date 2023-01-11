قناة النهار فاسألوا : تحريم أكل مال اليتيم بقلم قناة النهار نشر في 11 جانفي 2023 - 08:17 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 64 0 فاسألوا : تحريم أكل مال اليتيم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LKgpW اقرأ أيضا "شوفو حكايتي: معاناة حقيقية.. أم تعيش وأطفالها بموقف حافلات.. "حاولوا يسرقولي ابنتي أكثر من مرة قناة النهار 25 ديسمبر لحظة وصول جـ.ـثامين ضحـ.ـايا الغاز إلى مقبرة سيد أحمد بالبيض قناة النهار 11 جانفي سنة 2022..القضاء على 20 إرهـ.ـابيا وحجز 48,54 طن من الكيف المعالج قناة النهار 02 جانفي عين الدفلى : عجوزان في صدمة بعد سرقة أغنامهم ببلدية العطاف قناة النهار 09 جانفي نظافة المحيط وحماية صحة المواطن .. أولويات مهندسي النظافة بتيسمسيلت قناة النهار 23 ديسمبر هكذا ردّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سؤال حول التغيير الحكومي قناة النهار 22 ديسمبر وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل قناة النهار 05 جانفي سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر مشكل التبوّل اللاإرادي عند الأطفال .. هكذا تتعامل مع إبنك قناة النهار 10 جانفي توقيع إتفاقية بين المجمع العمومي للفندقة والشركة القطرية "رتاج" للفنادق والضيافة قناة النهار 02 جانفي