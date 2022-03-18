قناة النهار فاسألوا: حكم سجود التلاوة بعد العصر بقلم قناة النهار نشر في 18 مارس 2022 - 09:34 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 15 0 فاسألوا: حكم سجود التلاوة بعد العصر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: فاسألوا: حكم صلاة التسابيح رابط دائم : https://nhar.tv/F1VqJ اقرأ أيضا ميلة: الرقيب الدركي سراولة معاذ..هكذا كانت آخر كلماته قبل الإستشهاد قناة النهار 17 مارس حديث الصحافة: تصدير الزيت والسميد والعجائن ومشتقات القمح..ممنوع قناة النهار 14 مارس شوفو حكايتي : شاب فلسـ.ـطيني سوري متزوج بجزائرية..لم يرى أمه منذ تسع سنوات..ترقبوها قناة النهار 09 مارس مؤسسة مستقبل ذوي الإعاقة الخيرية في زيارة إلى مقر قناة النهار قناة النهار 15 مارس "طيب معانا : "جناحتين الجاج ماريني و كريب بالشكولاطة ومربى الفراولة قناة النهار 12 مارس وزير الاتصال:كل الصحفيين معنيين بتغطية الألعاب من بين 60 وسيلة إعلامية معتمدة بالجزائر قناة النهار 07 مارس بلماضي يبقى وفيا لخرجاته... شاهد ماذا قال لصحفي أخبره أنه تزوج !! قناة النهار 27 فيفري ما نتزوجش بوحدة كبيرة عليا..ديرني وليدها!! قناة النهار 02 مارس الدرك الوطني..هذه أبرز التدخلات على المستوى الوطني بسبب الرياح القوية قناة النهار 15 مارس الشيخ النوي: مقاول يصنع جسر من تراب في منطقة معزولة بسعيدة.. راكم راقدين على قشكم قناة النهار 10 مارس