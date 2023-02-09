قناة النهار فاسألوا : خير البقاع المساجد بقلم قناة النهار نشر في 09 فيفري 2023 - 08:21 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 35 0 فاسألوا : خير البقاع المساجد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/l4aqe اقرأ أيضا تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة قناة النهار 29 جانفي فاسألوا : إن الله يرضى لكم ثلاثا قناة النهار 03 فيفري وزير الشباب والرياضة: الحديث عن المنشآت والأرضيات أصبح من الماضي قناة النهار 21 جانفي بعثة الحماية المدنية لسوريا: تم إنتشال جثة من تحت الردوم وإنقاذ رجل وشكوك بوجود شخصين تحت الأنقاض قناة النهار 07 فيفري القانون النقدي والمصرفي يمهد لحرب على مكتنزي الأموال واموال الشكارة قناة النهار 25 جانفي بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة قناة النهار 03 فيفري توفير مراكز علاج الإدمان وحماية الصيادلة أهم مقترحات قانون المؤثرات العقلية قناة النهار 25 جانفي عودة الحياة إلى قطاع الصناعة الصيدلانية.. الأنسولين وأدوية السرطان الأولوية قناة النهار 20 جانفي "بوقرة : "بن حمودة حاضر دائما معنا.. وسنفوز بالنهائي لإسعاد والديه قناة النهار 03 فيفري "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي