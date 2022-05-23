قناة النهار فاسألوا: علينا باستغلال الأوقات بقلم قناة النهار نشر في 23 ماي 2022 - 09:41 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 8 0 فاسألوا: علينا باستغلال الأوقات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/Ipl4M اقرأ أيضا وزير العمل يكشف تفاصيل جديدة للموظف الراغب في إنشاء مشروع خاص به قناة النهار 09 ماي تراجع أسعار اللحوم البيضاء من 450 دج إلى 280دج قناة النهار 15 ماي قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد..القمح والحليب على رأسها..! قناة النهار 09 ماي الشيخ النوي يترحم على روح الفنان القدير محمد حزيم قناة النهار 05 ماي العاصمة الجزائرية تتدعم بتشكيلة جديدة من الفنادق الحديثة الإنجاز قناة النهار 19 ماي طالع هابط: النوي يتسلل بكاميرا خفية لمصلحة إستعجالات طب الأطفال ويكشف العجب قناة النهار 05 ماي عين الدفلى: طاولات الشواء فرصة استرزاق لبعض الشباب في عيد الفطر قناة النهار 03 ماي "طالع هابط: الشيخ النوي.. "ماكاش لي يعرف خير من وزير التجارة كمال رزيق قناة النهار 22 ماي وزير الفلاحة: انطلقنا في انتاج "عباد الشمس" ومساره التقني أسهل من السلجم الزيتي قناة النهار 22 ماي شوفو حكايتي: شاب يعيش بشهادتي ميلاد وأمه تتبرأ منه ليدخل لعالم الإدمان و يحاول الإنـ.تحار قناة النهار 18 ماي