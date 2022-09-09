قناة النهار فاسألوا: فضل الصلاة على رسول الله يوم الجمعة بقلم قناة النهار نشر في 09 سبتمبر 2022 - 09:31 شارك غرِّد أرسل 13 0 فاسألوا: فضل الصلاة على رسول الله يوم الجمعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bEkSs اقرأ أيضا "طالع هابط: مرفق عمومي بالوادي.. "بعدما كان مخروب خدموه وخلاوه حابس قناة النهار 28 أوت طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية لولاية الطارف.. السلطات تتحرك والوالي يصرح قناة النهار 25 أوت برنامج Toutes Options: أسعار السيارات المستعملة من سوق بوقرة لهذا الأسبوع قناة النهار 27 أوت 300 دينار المنحة العائلية.. هل حان الوقت لتحيينها قناة النهار 29 أوت وزير الداخلية بلجود ونظيره الفرنسي في زيارة المخبر المركزي للأمن الوطني قناة النهار 26 أوت صريح جدا: هذه أنواع الهدايا التي يستطيع الجزائري تقديمها في المناسبات قناة النهار 27 أوت بجاية : فتح أول شاطئ عائلي مسير يلقى توافدا كبيرا للمصطافين قناة النهار 28 أوت إبنتي مستهترة كيف أتعامل معها ..ارشديني استاذة قناة النهار 25 أوت الشيخ النوي: "زوبية" على طرف الطريق في مدخل مدينة حجوط.. ويقولك علاه تهدر قناة النهار 25 أوت "ماكرون: "الحوار الدائم بيننا مهم جدا ويميزعلاقتنا مع الجزائر حتى في حال سوء التفاهم" قناة النهار 27 أوت