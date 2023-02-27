قناة النهار فاسألوا : قاربوا وسددوا بقلم قناة النهار نشر في 27 فيفري 2023 - 09:44 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 30 0 فاسألوا : قاربوا وسددوا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MVbLk اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع قناة النهار 24 فيفري أحوال الطقس / أمطار غزيرة وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 07 فيفري الجلفة : محمد يناشد المحسنين لمساعدته لإسترجاع بصره قناة النهار 07 فيفري الشلف : عبد القادر يناشد الجهات المعنية والمحسنيين لمساعدته وإستعادة عافيته قناة النهار 07 فيفري صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون قناة النهار 20 فيفري "والي وهران :"البناء الفوضوي إجـ.ـرام في حق المدن و العمران انا مع الزواولة لكن ضد الفوضى قناة النهار 07 فيفري فاسألوا : الحسنة تمحو السيئة قناة النهار 08 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساعدة في عملية الإنقاذ قناة النهار 06 فيفري أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق قناة النهار 23 فيفري "طالع هابط: العجب في وهران.. الوالي يفاجئ صاحب مذبـ.ـح للدواجن.. "وين تعرفني باش تكتب اسمي قناة النهار 19 فيفري