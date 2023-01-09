قناة النهار فاسألوا : كراهية الرجوع في الصدقة بقلم قناة النهار نشر في 09 جانفي 2023 - 08:40 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 40 0 فاسألوا : كراهية الرجوع في الصدقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2VKr8 اقرأ أيضا الكشف عن تميمة الشان قناة النهار 29 ديسمبر "حكيم: "في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها قناة النهار 04 جانفي صريح جدا: السياحة الصحراوية بالوادي.. رهانات المستثمرين وإنطباعات السياح قناة النهار 02 جانفي عبد الله هنين: شاهد.. تقنية جديدة لمعرفة الألوان وأنت مغمض العينين قناة النهار 04 جانفي "وزير الرياضة :" ملعب براقي سيُسمّى بإسم الزعيم نيسلون مانديلا قناة النهار 20 ديسمبر دلال خير: أم لسبعة أولاد مصابون بإعاقة جسدية يعيشون في بيت فوضوي ومحرومون من أبسط الظروف قناة النهار 23 ديسمبر تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت قناة النهار 23 ديسمبر كنفدرالية "سيبا" تكرم قناة النهار لجهودها في مرافقة الفلاحين قناة النهار 23 ديسمبر تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي قناة النهار 30 ديسمبر