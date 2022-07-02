قناة النهار فاسألوا: كراهية تقليم الظفر للضحى إذا أهل ذو الحجة بقلم قناة النهار نشر في 02 جويلية 2022 - 09:23 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 17 0 فاسألوا: كراهية تقليم الظفر للضحى إذا أهل ذو الحجة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YI1RC اقرأ أيضا مع انطلاق الأعراس.. 50 مليون سنتيم قيمة تكلفة جهاز العرس قناة النهار 28 جوان برنامج "Toutes Options": تعرفوا على اجمل الدراجات النارية التي شاركت في مهرجان "Algeria bike week" قناة النهار 11 جوان المدير العام لإدارة السجون : تسجيل 6100 محبوس يجتاز البكالوريا هذا الموسم قناة النهار 12 جوان "تلميذة من العاصمة عن إمتحان الرياضيات : "لي وجّدلو يقدر يخدم قناة النهار 13 جوان بعد إرتفاع أسعار الأضاحي..محلات الجزارة تعج بطلبات المواطنين على اللحوم قناة النهار 26 جوان "تلميذ من البليدة تخصص تسيير و إقتصاد : "خيّرت الموضوع الثاني و جاني صعيب بزّاف قناة النهار 13 جوان أستاذ لغة عربية: شعر المنفى كان متوقع أن يكون في بكالوريا 2022 قناة النهار 12 جوان عفاف صاحبة أعلى معدل في البيام بـ 20/20 ..لم أهمل أي مادة في المراجعة قناة النهار 26 جوان أخ الضحـ.ية الممرضة: الجانـ.ي ضرب جدو وممرضة في برج منايل..هذا مشكل برا قناة النهار 30 جوان والدة الممرضة المقتولة: بنتي تاع خير وكامل الناس يعرفوها.. غدروها قناة النهار 28 جوان