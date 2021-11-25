فاسألوا : كنت صائما صيام النفل وأكلت دون قصد..فما حكم صيامي؟
رد الشيخ إلياس آيت سي العربي، على أحد السائلين حول حكم صيامه بعد أن نواه ونسي صيام ذلك اليوم. كما جاء رد الشيخ خلال برنامجه الذي يبث على قناة النهار “فاسألوا”.
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
كما يمكنكم شارك في قنوات النهار على اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/featured
https://www.youtube.com/channel/UC1jpIVjgv2nYjUT3TypMQ8w/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTvPlus/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTVActualites
https://www.youtube.com/channel/UCxPcpSwuAYxLFSuuaok-Jqg