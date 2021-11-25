فاسألوا : كنت صائما صيام النفل وأكلت دون قصد..فما حكم صيامي؟

رد الشيخ إلياس آيت سي العربي، على أحد السائلين حول حكم صيامه بعد أن نواه ونسي صيام ذلك اليوم. كما جاء رد الشيخ خلال برنامجه الذي يبث على قناة النهار “فاسألوا”.

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