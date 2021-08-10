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قناة النهار

فاسألوا: كيف تكون صلاة المسافر وماهي المسافة التي يجب أن تُقصر فيها؟

بقلم قناة النهار
فاسألوا: كيف تكون صلاة المسافر وماهي المسافة التي يجب أن تُقصر فيها؟
صلاة
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