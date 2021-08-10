قناة النهار فاسألوا: كيف تكون صلاة المسافر وماهي المسافة التي يجب أن تُقصر فيها؟ بقلم قناة النهار نشر في 10 أوت 2021 - 08:14 صلاة شارك غرِّد 232 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970636 اقرأ أيضا شوفو حكايتي: أم تعاني في صمت.. أفنت عمرها في تربية أولادها الذين إنتهى بهم الأمر في السجن.. ترقبوها قناة النهار 04 أوت الصيف يحلى معنا/ السوشي.. طبق اليابانيين الأشهر وعشق الأجانب قناة النهار 09 أوت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي يصل إلى الجزائر قناة النهار 28 جويلية بن يخلف : "مخلوفي مجاش مسكين علاجال التهميش !!" قناة النهار 28 جويلية