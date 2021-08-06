قناة النهار فاسألوا: ما حكم قراءة البسملة مع سورة الفاتحة؟ بقلم قناة النهار نشر في 06 أوت 2021 - 08:42 البسملة شارك غرِّد 180 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969183 اقرأ أيضا وزير التربية: عملية تلقيح موظفي القطاع أولوية قصوى تحضيرا للدخول المدرسي قناة النهار 03 أوت الصيف يحلى معنا| موضة الفساتين الرائجة لعام 2021 قناة النهار 26 جويلية للحكاية بقية: فيروس كورونا في الجزائر .. ما الذي يجعله قاتلا قناة النهار 05 أوت عبد العزيز مجاهد: لدينا خرائط معترف بها دوليا وما يفعله نظام المخزن يعتبر من المهاترات قناة النهار 17 جويلية